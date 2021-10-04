CNN: В Калифорнии произошла утечка на нефтепроводе

В Калифорнии произошла утечка на нефтепроводе Фото: REUTERS

В Калифорнии произошла крупная утечка на нефтепроводе компании Amplify Energy, в результате в воды Тихого океана попало более трех тысяч баррелей нефти. Жители города Хантингтон-Бич в округе Орендж на юге штата начали находить на побережье мертвых птиц и рыб, передает телеканал CNN.

По его данным, длина нефтяного пятна составляет порядка 12 километров, и разлив до сих пор не локализован. Национальный совет по безопасности на транспорте США направил к месту происшествия специалистов, которые должны провести расследование и выяснить причины утечки.

Тем временем член американского конгресса Мишель Стил призвала президента США Джо Байдена в связи с разливом нефти объявить о ситуации крупного бедствия в калифорнийском округе Ориндж, а также срочно одобрить выделение государственной и индивидуальной помощи для всех городов и округов штата, которые могут быть затронуты экологическим бедствием.