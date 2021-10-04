Последние новости на утро 4 октября 2021: Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен

«КП» – о последних новостях на утро 4 октября 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 4 октября 2021 года. Транзит российского газа в Венгрию через Украину возобновлен. Согласно данным венгерского оператора ГТС, прокачка непрерывно продолжалась весь предыдущий день, а к ночи воскресенья транзит газа составлял 200 тысяч кубометров в час. По информации «Оператора ГТС Украины», 2 октября транзит газа на украинской приграничной газоизмерительной станции «Берегово» составил 2,31 миллиона кубометров, а 1 октября он был вдвое больше – 4,8 миллиона.

3 октября Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал расследование под названием «Досье Пандоры» об офшорных схемах с возможным участием мировых политиков и знаменитостей. В материалах упоминаются 130 миллиардеров из 45 стран, а также более 330 политиков и должностных лиц высокого ранга в свыше 90 странах, в том числе 35 глав государств. В частности, в «Архиве Пандоры» фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

По прогнозам Минэкомразвития России, в 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян, а наибольший прирост – свыше девяти процентов – ожидается в пяти регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской области, Калмыкии и Забайкальском крае.

Тем временем глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу заявил, что человечество вскоре обязательно столкнется с новым «вирусом Х», и предложил меры по противодействию грядущей пандемии.

Уже завтра, 5 октября, с космодрома Байконур стартует космический корабль «Союз МС-19», на котором съемочная группа первого в истории художественного фильма в открытом космосе отправится к МКС. В преддверии этого события обозреватель kp.ru Александр Милкус рассказывает, как будет проходить полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко к орбитальной станции и как устроится жизнь киношников на МКС. Например, о том, что космонавт Олег Новицкий уступит свою каюту Юлии Пересильд.

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