Читатели немецкой газеты назвали Украину несостоявшимся государством

В Германии назвали Украину несостоявшимся государством Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали новость о том, что Евросоюз рассматривает возможность создания на Украине своей военной учебной миссии под названием EU Military Advisory and Training Mission Ukraine (EUATM).

Напомним, с просьбой о создании такой миссии еще в июле к европейским партнерам обратились главы двух украинских министерств – Минобороны и МИД. А в Евросоюзе полагают, что подобная "помощь" Киеву стала бы "выражением солидарности с Украиной" на фоне вымышленной "военной активности" России вблизи украинской границы.

В статье немецкой газеты указано, что инициатива получила поддержку ряда политиков ФРГ.

- Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина - несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше, — написал один из читателей.

Пользователи напомнили, что Украина не является членом Евросоюза и НАТО, а также спросили, почему Берлин должен заботиться о Киеве. Другой читатель обратил внимание, что в Афганистане тоже обучали местные войска для борьбы с "Талибаном"*, однако миссия провалилась.

*Запрещенная в России террористическая организация