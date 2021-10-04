Роспотребнадзор сообщил, что у летучих мышей в России выявили коронавирусы

Роспотребнадзор: у летучих мышей в России выявили коронавирусы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, однако другие варианты коронавируса выявили.

- SARS-СoV-2 у летучих мышей из России не обнаружили. Мы протестировали образцы из примерно двух сотен летучих мышей, разных видов, методом РТ-ПЦР. Специально искали вирусы, очень похожие на SARS-СoV-2. Но ничего не нашли, — цитирует специалиста РИА Новости.

Сперанская уточнила, что существуют и другие типы коронавирусом, они встречаются у летучих мышей во всех регионах страны, но пока мало исследованы.

Напомним, глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу считает, что вскоре мир столкнется с новым "вирусом X", характеристики которого пока неизвестны. Эксперт предложил действовать по принципу "четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), обмен информацией (communication) и координация (coordination). Гао Фу подчеркнул важность обмена информацией, так как именно обмен информацией со стороны Китая помог другим странам мира быстро приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции.