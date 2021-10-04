Салехард, Южно-Сахалинск и Москва признаны городами с самыми высокими зарплатами в России

Эксперты перечислили города России с самыми высокими зарплатами Фото: Артем КИЛЬКИН

Исследование показало, что самые высокие заработные платы в первом полугодии 2021 года выплачивают в Салехарде, Южно-Сахалинске и Москве. В этих городах средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, говорится в исследовании специалистов РИА Новости.

Специалисты рассчитали соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и цены фиксированного потребительского набора, то есть оценивали покупательскую способность граждан.

Первое место в рейтинге занял Салехард, где на среднюю заработную плату можно приобрести почти пять потребительских корзин. Однако при абсолютной зарплате в 106 тысяч рублей город уступил Москве и Анадырю. Также в число лидеров вошли Ханты-Мансийск, Сургут и Санкт-Петербург.

Самое низкое соотношение зарплаты и стоимости потребительской корзины оказалось в Элисте, столице Калмыкии. Там средняя зарплата составляет 31,7 тысячи рублей, то есть чуть меньше двух потребительских корзин. Также невысока покупательская способность у россиян, живущих в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, во Владикавказе и Майкопе.

Напомним, по прогнозам Минэкомразвития России, в 2021 году сохранится тенденция увеличения номинальной заработной платы россиян, а наибольший прирост – свыше девяти процентов – ожидается в пяти регионах страны. Самые высокие темпы роста заработных плат ожидаются в Москве и Тамбовской области, где этот показатель достигнет 9,8%, заработки жителей Санкт-Петербурга, по прогнозам ведомства, возрастут на 9,5%. В лидерах также оказались Калмыкия и Забайкальский край (9,1%). А замыкает список регионов с наибольшим увеличением номинальных зарплат Дагестан, там они вырастут ровно на 9%.