Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида занял пост нового премьер-министра

Фумио Кисида избран новым премьер-министров в Японии Фото: REUTERS

Бывший глава министерства иностранных дел Японии, председатель правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида избран на должность нового премьер-министра страны.

В нижней палате парламента Японии он набрал 311 из 458 голосов. На втором месте идет лидер Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано, который получил 124 голоса.

Сейчас проходит голосование и в верхней палате парламента. Однако и там ЛДП имеет большинство. Кроме того, выбор нижней палаты приоритетнее верхнего, и именно она определяет нового главу кабинета министров Японии.

Напомним, Фумио Кисида намерен провести всеобщие выборы в ключевую нижнюю палату парламента 31 октября. Полномочия нижней палаты парламента, которая при избрании главы правительства и принятии проекта госбюджета имеет приоритет над верхней палатой, истекают 21 октября. Избирательная кампания в стране начнется 19 октября. В понедельник, 4 октября правительство Ёсихидэ Суги в полном составе ушло в отставку.