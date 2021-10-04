Уголовное дело о взяточничестве возбуждено в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гоменюка

В отношении экс-мэра Владивостока возбуждено уголовное дело Фото: Сергей БАЛАНОВ

Старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская сообщила, что в отношении экс-мэра Владивостока Олега Гюменюка возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего мэра города Владивостока Олега Гуменюка. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере", — говорится в сообщении Римской.

По версии следствия, в период с 2019 по 2021 года Гоменюк получат взятки от МУПВ "Некрополь" за покровительство при оказании похоронных услуг. Общая сумму взяток составила 19,5 миллионов рублей.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения.

Напомним, в феврале по подозрению в получении взятки был задержан заведующий крематорием на Морском кладбище и заведующий кладбищами МБУ "Некрополь". Олег Гуменюк объявил о том, что уходит в отставку 18 мая после неофициального предложения освободить место главы города от Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. 27 мая городская дума приняла его отставку. Кресло градоначальника он занимал с марта 2019 года.