"Оператор ГТС Украины" сообщил, что транзит газа в Венгрию не возобновлен

Украинский оператор ГТС сообщил, что транзит газа в Венгрию не возобновлен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через Незалежную не осуществлялся с 1 октября, сейчас трейдеры Европы осуществляют реэспорт газа в страну через украинские ПХГ.

- В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ, — написал Макогон в Facebook.

Как ранее писал сайт kp.ru, России и Венгрия достигли нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу 1 октября 2021 года и рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через десять лет. Согласно условиям контракта, "Газпром" будет поставлять в республику ежегодно 4,5 млрд кубометров природного газа. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, благодаря новой сделке Венгрия будет закупать газ по гораздо более выгодной цене, чем по контракту, срок действия которого истекает.