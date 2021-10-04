Министерство финансов России планирует ввести НДС на апартаменты

Министерство финансов выступило с инициативой ввести в России НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство финансов выступило с инициативой ввести в России НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого строительства. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, которое имеется в распоряжении "Известий".

Глава риелторской компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова считает, что данная инициатива направлена на создание сложностей для застройщиков апартаментов, чтобы они переориентировались на строительство жилого фонда.

Эксперты, опрошенные изданием считают, что в случае принятия инициативы стоимость объектов вырастет примерно на 2–3%.

Согласно документу, среди мер налоговой политики Министерства финансов - отмена освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве.

В конце апреля 2021 года в Госдуму внесли законопроект о новой категории недвижимости — многофункциональных зданиях, апартаменты в которых предлагается приравнивать к жилью. Документ предлагает установить правовой механизм перевода нежилых помещений, используемых для постоянного проживания граждан и расположенных в ранее построенных зданиях нежилого назначения, в жилые помещения на переходный период.