Роспотребнадзор сообщил, что случаев заражения человека COVID-19 от летучей мыши в РФ нет

Cлучаев заражения человека COVID-19 от летучей мыши в России пока нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила об отсутствии случаев передачи коронавирусной инфекции от летучей мыши человеку на территории России.

Специалист сообщила РИА Новости, что среди россиян "пока что такие случаи не зарегистрированы", и в целом их риск крайне невысок. По словам Сперанская, опасаться животных не надо, но и вступать с ними в контакт не рекомендуется.

Эксперт отметила, что меры предосторожности нужны не из-за агрессивности летучих мышей, а из-за того, что человек может навредить животным. Кроме того, летучие мыши, как и многие дикие животные, являются разносчиками многих болезней. К примеру, вируса бешенства.

Ранее Анна Сперанская сообщила, что у летучих мышей в России пока не обнаружили коронавирус SARS-CoV-2, однако другие варианты коронавируса выявили. Эксперт уточнила, что существуют и другие типы коронавирусов, они встречаются у летучих мышей во всех регионах страны, но пока мало исследованы.