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Происшествия4 октября 2021 9:56

ФСБ задержала двух лидеров экстремистской организации в Москве и Подмосковье

Они и еще шесть задержанных человек в составе "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* распространяли радикальную идеалогию
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Москве и Подмосковье задержали двух лидеров экстремистской организации

В Москве и Подмосковье задержали двух лидеров экстремистской организации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная служба безопасности ФСБ задержала в Москве и Московской области двух лидеров и шестерых участников ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Она занималась распространением радикальной идеалогии.

- В Москве и Московской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, задержано два главаря и шесть ее активных участников, — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задержанные распространяли радикальную идеалогию среди жителей Московского региона. У мужчин изъяли пропагандистские материалы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ предотвратила террористический акт в Карачаево-Черкесии. Его подготовкой занимался житель Кабардино-Балкарии по указанию боевиков "Исламского государства"*. Как пояснили в Центре общественных связей ФСБ, целью теракта должны были стать сотрудники правоохранительных органов.

*Запрещенная в России террористическая организация

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