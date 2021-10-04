Доктор Павлова перечислила 10 вещей, вредящих иммунитету

Зухра Павлова перечислила 10 вещей, вредящих иммунитету Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, специалист клиники МГУ Зухра Павлова перечислила десять вещей, которые оказывают негативное влияние на иммунитет.

У себя в Telegram-канале специалист отметила, что недолеченные болезни негативно сказываются на сопротивляемость другим заболеваниям. Также вредна одежда не по погоде, из-за которой происходит переохлаждение разных частей тела.

Негативно влияют на иммунитет нарушение суточных ритмов и поздний отход ко сну. По словам доктора Павловой, правильно ложиться спать до 23:00. Также вредят иммунитету лишний вес и нарушенный режим труда. Первый вызывает воспаление, а при переработке организм не успевает восстановиться.

Вредит сопротивляемости болезням и большое количество стресса. Справиться с этим можно увеличением мышечной массы, то есть занятием спортом. Не стоит употреблять вредную пищу. Особенно это касается большого количества сладкого и жирного.

Кроме того, Зухра Павлова отметила негативное влияние злоупотребления алкоголем, постоянных перелетов и употребления лекарств, способных привести к нарушению гормонального фона.

Ранее Зухра Павлова рассказала, какими продуктами можно заменить мясо. Специалист отметила, что отказ от мяса необходимо компенсировать дефицит железа, витаминов В9 (фолиева кислота) и В12. Врач посоветовала больше есть продуктов с растительным и животным белком — творога, других кисломолочных продуктов, яиц, рыбы. Они также предотвращают появление прыщей. При появлении прыщей Павлова советует обратиться к эндокринологу. Причиной их появления может быть дефицит железа и нарушение баланса стероидных гормонов.