Защита подозреваемого в госизмене основателя Group-IB Сачкова обжаловала его арест

Защита Ильи Сачкова обжалует решение об аресте Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Защита основателя компании Group-IB Илья Сачкова, которого задержали по подозрению в госизмене, намерена обжаловать решение суда о его заключении под стражу. Об этом сообщает ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, Лефортовский районный суд постановил арестовать Илью Сачкова на два месяца.

Бизнесмена подозревают в госизмене. Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В конце сентября в московском офисе компании прошли обыски. Информацию об этом подтвердили в Group-IB.

Компания занимает одну из ведущих позиций в областях разработки решений для детектирования и предотвращения кибератак, выявления мошенничества, исследования высокотехнологичных преступлений и защиты интеллектуальной собственности в сети.

На сайте Group-IB указывается, что Сачков активно работает с Интерполом, Европолом и российскими спецслужбами, помогает им расследовать громкие IT-преступления. Широкую известность компания получила, когда проверяла честность голосования в проекте "Голос.Дети".