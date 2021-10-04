Число должников по алиментам в России снизилось

В ведомстве заметили, что в 2020 году отмечается снижение количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России снизилось число исполнительных производств о взыскании алиментов. Об этом сообщает "RT" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Если в 2020 году было возбуждено 562,5 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов, то в 2015 году таких производств было 696,6 тыс., а в 2010 году — 976,5 тысяч дел.

В ведомстве заметили, что по сравнению с 2018 годом (198,8 тыс.), в 2020 году отмечается снижение количества исполнительных производств, по которым должники не приступили к выплате алиментов - 168,1 тысяч дел.

"И в результате этой сплочённой работы должники сразу попадают в такие условия, что им выгоднее выплатить детям алименты, погасить все долги, нежели остаться с заблокированными банковскими счетами, с арестованными автотранспортными средствами, получить стоп-лист на выезд из России. И приставы сейчас действительно очень быстро отыскивают должника, возбуждают исполнительное производство и начинают действовать по поиску имущества, на которое можно наложить взыскание в случае, если по алиментам скопились долги", — пояснила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш изданию.

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