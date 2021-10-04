Мурашко заявил, что у ВОЗ нет претензий к вакцине "Спутник V"

К самой вакцине "Спутник V" ВОЗ претензий не имеет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У ВОЗ нет никаких претензий к самой вакцине "Спутник V", но возникли вопросы по документации, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на форуме "Биотехмед", объясняя длительную процедуру регистрации.

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье, - приводит слова Мурашко ТАСС. - На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение".

Министр уточнил, что все необходимые документы уже оформлены и вносятся в ВОЗ.

Как писал сайт kp.ru, в начале сентября ВОЗ сообщила, что ожидает, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от коронавирусной инфекции "Спутник V", после чего даст соответствующую оценку. От нее будет зависеть вопрос включения российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения в борьбе с пандемией COVID-19.