Видео разлива нефти на побережье Южной Калифорнии появилось в Сети

Длина нефтяного пятна составляет порядка 12 километров, Фото: REUTERS

Американцы делятся кадрами с побережья у города Хантингтон-Бич (Южная Калифорния), где из-за крупной утечки из нефтепровода в Тихий океан попало свыше трех тысяч баррелей нефти.

На видео видно крупное нефтяное пятно. На берегу также имеются крупные скопления разлившегося топлива.

Местные жители отмечают, что после ЧП на берегу стали обнаруживать мертвых птиц и рыб. Они связывают это с появлением нефтяного пятна.

Как ранее писал сайт kp.ru, крупная утечка случилась на нефтепроводе компании Amplify Energy. По предварительным данным, длина нефтяного пятна составляет порядка 12 километров, и оно продолжает расти.

Власти Соединенных Штатов направили к месту происшествия специальную комиссию, которая должна разобраться в обстоятельствах и причинах утечки.