ЕС призвал власти и оппозицию Грузии соблюдать верховенство закона после ареста Саакашвили

Евросоюз призвал власти и оппозицию Грузии к сдержанности после ареста Саакашвили Фото: REUTERS

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали сообщила, что Евросоюз призвал грузинские власти и оппозиции к сдержанности после ареста бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.

- После возвращения в Грузию бывшего президента Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона. Фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона, — приводит слова Массрали ТАСС.

Также она призвала обе стороны принять усилия для деэскалации конфликта.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября Саакашвили задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Тем временем, в российском Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По словам адвоката задержанного, сейчас его подопечному, объявившему голодовку в тюрьме, может помочь только помилование.