ЦИК РФ передаст думский мандат "Единой России" актеру Машкову

Думский мандат "Единой России" передадут актеру Владимиру Машкову Фото: Иван МАКЕЕВ

Центральная избирательная комиссия России на заседании в понедельник, 4 октября, собирается передать свободный мандат депутата Государственной думы от "Единой России" художественному руководителю Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову. Он достанется артисту от директора Государственного театра наций Марии Ревякиной.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на источник в "Единой России", Владимир Машков, вероятнее всего, не пойдет в Госдуму.

Кроме того, вакантные мандаты "Единой России" получат сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, а также депутаты Государственной думы седьмого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.

Напомним, выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий: "Единая Россия" (324 мандата), КПРФ (57 мандатов), "Справедливая Россия - За правду" (27 мандатов); ЛДПР (21 мандат); "Новые люди" (13 мандатов); "Гражданская платформа" (один мандат), Партия роста (один мандат) и "Родина" (один мандат).