Аналитики предупредили россиян о росте цен на бензин

Участники топливного рынка говорят, что если такая ситуация сохранится, то это приведёт к сокращению независимых АЗС в стране. Фото: Олег УКЛАДОВ

В октябре цены на бензин могут вырасти. Это связано с тем, что в сентябре некоторые НПЗ крупнейших производителей встали на плановые ремонты.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв считает, что решать проблему нужно напрямую - ограничить экспорт для каждого российского производителя жёсткими квотами, иначе к зиме цены на топливо вырастут. "Повышение цен на бензин может ещё и набирать темп. Чтобы решить проблему, нужно напрямую ограничить экспорт для каждого российского производителя жёсткими квотами строго пропорционально реализации ими же бензина на бирже и на заправках своей страны. Если подобные меры до конца года не будут приняты, то в результате, если не в октябре, то к середине зимы мы получим на всех заправках страны цены уже не на 25 или 50 копеек, а на 1,5–2 рубля выше нынешних", - заявил эксперт "Life.ru".

Розничная стоимость АИ-92 и АИ-95 выросла в стране на 5%. Участники топливного рынка говорят, что если такая ситуация сохранится, то это приведёт к сокращению независимых АЗС в стране.

"Проблема в том, что заправки боятся поднимать цены ещё больше, так как это резко ограничит спрос. Пока независимые АЗС только несут убытки — порядка 1,5 рубля с одного литра АИ-95 и около 2,5 рубля с одного литра АИ-92", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова, считает, что в октябре цены на топливо продолжат расти на 0,5–2%. По итогам года она прогнозирует рост цены на бензин в пределах 8–10%.

При этом перевести автомобиль на газ стало сложнее из-за усложнившихся правил сертификации оборудования и нехватки лабораторий, сообщают "Известия". На всю страну сейчас 26 лабораторий, которые имеют право сертифицировать машины с ГБО. При этом, по словам специалистов, клиентов очень много.