Михаил Мурашко сообщил, что около 60% россиян старше 60 лет вакцинированы от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что около 60 процентов россиян старше 60 лет уже прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Заявление было сделано на форуме "Биотехмед".

- У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%, — сказал российский министр.

Ранее Михаил Мурашко отметил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) нет никаких претензий к российской вакцине от коронавируса "Спутник V", но возникли вопросы по документации. Так он объяснил длительную процедуру регистрации. Министр уточнил, что все необходимые документы уже оформлены и вносятся в ВОЗ.

Кроме того, глава Минздрава РФ предупредил, что России предстоит напряженный сезон гриппа. В связи с этим он призвал россиян воспользоваться наиболее эффективным методом защиты – пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что нужно сделать прививки и от гриппа, и от коронавируса.