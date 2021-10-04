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Политика4 октября 2021 11:51

Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

Так МИД РФ ответил на действия против российского дипломата
Роман КИЛЬМЯШКИН
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МИД России зеркально ответил на действия Северной Македонии

МИД России зеркально ответил на действия Северной Македонии

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии Оливера Чаушевская-Димовская персоной нон грата, сообщает МИД России.

"Данная мера является ответом на принятое в августе с.г. северомакедонской стороной ничем не обоснованное решение объявить "persona non grata" дипломата Посольства России в Скопье", - говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Как ранее писал сайт kp.ru, в августе 2021 года Северная Македония объявила о высылке еще одного российского дипломата. Скопье считает, что поведение сотрудника российской дипмисии "противоречит принципам Венской конвенции".

Власти страны намерены предпринять меры для защиты национальной безопасности и безопасности союзников, сообщил глава МИД Северной Македонии.

После этого заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что с российской стороны последуют соответствующие шаги.

Напомним, 8 мая 2021 года власти Македонии уведомили Москву о высылке сотрудника российской дипломатической миссии, вручив соответствующую ноту. После этого Россия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в Москве.