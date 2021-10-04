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В мире4 октября 2021 11:54

Вице-премьер Грузии сообщила, что Тбилиси не желает передавать Саакашвили Киеву

Бывший грузинский лидер отсидит полный срок в грузинской тюрьме, заверила Тея Цулукиани
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Вице-премьер Грузии заявила, что Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву

Вице-премьер Грузии заявила, что Тбилиси не отдаст Саакашвили Киеву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани сообщила, что власти страны не собираются передавать бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили Украине. Политик подчеркнула, что Саакашвили отсидит полный срок на родине.

- Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого, — сказала Цулукиани на брифинге.

Она добавила, что Саакашвили будет отбывать срок в грузинской тюрьме.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Михаил Саакашвили сможет вернуться на Украину только после того, как отсидит весь тюремный срок. Премьер назвал оскорблением и катастрофой то, что Саакашвили отказался от грузинского гражданства после девяти лет президентства. Он добавил, что сейчас Саакашвили настоятельно просит о возвращении в Киев. Гарибашвили также выразил недоумение решением экс-президента Грузии вернуться на родину.

Арест Михаила Саакашвили