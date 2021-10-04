В центре Блохина рассказали, какими видами рака дети болеют чаще всего

За последний год российским ученым удалось добиться значительных успехов в лечении, но количество случаев заболевания онкологией среди детей постоянно растет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В НИИ детской онкологии и гематологии Национального онкологического центра имени Блохина рассказали "Ридусу", какими видами рака чаще всего болеют дети.

"На первом месте это опухоли лимфопролиферативной природы: лейкозы и лимфомы. На втором месте стоят опухоли центральной нервной системы: глиомы, медуллобластомы (это опухоли головного мозга). На третьем месте — солидные опухоли: нейробластома (злокачественная опухоль симпатической нервной системы), нефробластома (опухоль почек), костные саркомы и саркомы мягких тканей, опухоли печени. Эти опухоли встречаются чаще всего", - заявил изданию заведующий торакоабдоминальным отделением Института детской онкологии НМИЦ имени Блохина Анатолий Казанцев.

За последний год российским ученым удалось добиться значительных успехов в лечении, но количество случаев заболевания онкологией среди детей постоянно растет.

"По сравнению с 2020 годом, если мы говорим о лечении четвертой стадии нейробластомы, то появился динутуксимаб бета (лекарственный препарат) в нашей стране, который позволяет вылечить детей в 65−70% случаев, раньше было 10%. Прогресс сумасшедший в нашей стране.", - рассказывает врач-онколог.

Совсем недавно, тюменские нейрохирурги провели уникальную операцию. Они удалили опухоль из головного мозга 16-летней школьницы. Во время операции пациентка была в сознании, общалась с врачами и даже успела сделать несколько рисунков, сообщает "Пятый канал".