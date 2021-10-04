Глава Минздрава назвал обнадеживающими результаты по совместимости вакцин от гриппа и коронавируса

Михаил Мурашко сообщил, что первые результаты изучения совместимости вакцин от гриппа и COVID-19 обнадеживают Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об обнадеживающих первых результатов проверки на совместимость вакцин от коронавирусной инфекции и гриппа. Об этом российский министр рассказал на форуме "Биотехмед".

- Сейчас (стоит) важная задача: оценить эффективность совместного введения вакцин против ковида и против гриппа, первые результаты показывают обнадеживающие результаты, — сказал глава российского Минздрава.

Ранее глава Минздрава РФ предупредил, что России предстоит напряженный сезон гриппа. В связи с этим он призвал россиян воспользоваться наиболее эффективным методом защиты – пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что нужно сделать прививки и от гриппа, и от коронавируса.

Напомним, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что отличить коронавирус от гриппа "на глаз" при легком течении невозможно, поскольку COVID-19 "не имеет специфических черт, которые однозначно позволяют судить о нем". При этом инфекционист напомнил, что и коронавирус, и грипп – вирусные заболевания, при которых крайне важно вовремя начать лечение.