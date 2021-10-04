Цена газа в Европе впервые превысила 1 200 долларов за тысячу кубов

Стоимость газа преодолела планку в 1 200 долларов Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник, 4 октября, впервые превысила отметку в 1 200 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса TTF поднялась до 1200,36 долларов за тысячу кубометров.

Как ранее писал сайт kp.ru, цена газа в Европе била рекорды несколько дней подряд, после чего начала терять в цене, однако позже вновь пошла вверх и начала устанавливать новые рекорды. 1 октября стоимость голубого топлива приблизилась к 1 200 долларам за кубометр.

Специалисты заявляют, что такие изменения связаны с заявлениями о маленьких запасах голубого топлива в европейских хранилищах, а также отказом "Газпрома" увеличить продажи и закачку в хранилища перед запуском газопровода "Северный поток-2", о завершении строительства которого объявили в минувшую пятницу, 10 сентября.