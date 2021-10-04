Союз журналистов России потребовал освободить журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко

СЖР потребовал освободить журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко. Фото: Союз журналистов России

Союз журналистов России потребовал немедленно освободить журналиста "Комсомольской правды" в Беларуси" Геннадия Можейко. Об этом говорится на сайте СЖР.

- Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием, — гласит текст заявления.

В СЖР добавили, что расценивают задержание и удержание журналиста при "тотальном молчании" силовых структур как давление на прессу. Союз потребовал немедленно освободить Можейко.

Как ранее писал сайт kp.ru, журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске. Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.