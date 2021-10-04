Адвокатов не допускают в СИЗО к журналисту "Комсомольской правды" Геннадию Можейко

Геннадий Можейко Фото: Facebook

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко, которого задержали в Москве и доставили в Минск, находится в белорусском изоляторе временного содержания. Об этом рассказал представитель издательского дома Валентин Алферов, который прибыл в столицу Белоруссии в связи с резонансным арестом.

По его словам, по состоянию на 12:00 (мск) к Можейко не допускают адвокатов. С чем это связано, пока неизвестно. Ранее редакция "Комсомольской правды" наняла двух адвокатов для защиты задержанного накануне корреспондента.

Напомним, журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября 2021 года в Москве и доставлен в следственный изолятор на Окрестина в Минске.

Это произошло после того, как на сайте kp.by вышел его материал об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.

Можейко подозревают по двум статьям уголовного кодекса: "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни" и "оскорбление представителя власти".

Ранее сайт kp.ru писал, что Союз журналистов России (СЖР) потребовал немедленно освободить Геннадия Можейко.

СЖР настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание в организации расценивают как давление на прессу и угрозу журналисту.