Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет судиться с авторами фейков о выборах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что ЦИК будет подавать в суд на авторов публикаций с недостоверной информацией и клевете о выборах.

- Мы не подавали никогда, не подаем и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на разные потоки, мутные потоки в некоторых СМИ. Но подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем, — сказала она на заседании ЦИК.

По словам Памфиловой, первым из таких станет автор одного из Telegram-каналов. По мнению главы ЦИК, таких исков будет "немало".

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва. Глава Центризбиркома объявила, что выборы признаны состоявшимися. По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий: "Единая Россия" (324 мандата), КПРФ (57 мандатов), "Справедливая Россия - За правду" (27 мандатов); ЛДПР (21 мандат); "Новые люди" (13 мандатов); "Гражданская платформа" (один мандат), Партия роста (один мандат) и "Родина" (один мандат).