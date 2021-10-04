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Общество4 октября 2021 13:17

Сигнал "Внимание всем" МЧС проверит по всей России 6 октября 2021 года

Сирены завоют с 10:40 по местному времени в каждом из регионов страны
Роман КИЛЬМЯШКИН
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В МЧС просят россиян сохранять спокойствие

В МЧС просят россиян сохранять спокойствие

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

6 октября 2021 года по всей России завоют сирены и прозвучит сигнал "Внимание всем". Но не стоит паниковать, так проходит масштабная проверка системы оповещения населения. Она коснется абсолютно всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Проверка начнется с 10:40 по местному времени. Из громкоговорителей и электросистем прозвучит сигнал "Внимание всем!". Затем этим же сигналом будет перекрыт эфир на федеральных каналах и радиостанциях, но это продлится не более минуты.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", - уточнили в МЧС.

В ведомстве просят граждан сохранять спокойствие и помнить, что это стандартная проверка. Аналогичное мероприятие состоялось в стране 3 марта 2021 года.