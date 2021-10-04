Пожилым россиянам рассказали, как получить"заначку" из Пенсионного фонда

Узнать где находятся деньги и сколько их накопилось можно на портале Госуслуг. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Для каждого россиянина моложе 1967 года рождения в соответствии со специальным законом в 2002 году был открыт счет накопительной пенсии. Каждый работодатель ежемесячно до 2014 года перечислял на этот счет 6% от официально заработной платы. По статистике, в среднем у каждого накопилось примерно по 40 тысяч рублей, передает Life.ru.

Сообщалось, что накопительную часть пенсии заморозили, но это не значит, что заначки больше нет. Заморожены не ваши деньги на накопительном счёте, а только отчисления вашего работодателя. То есть эти самые 6%, которые он платил на ваш личный накопительный счёт, с 2014 года идут на счёт ПФР и используются для выплат нынешним пенсионерам.

Вы имеете право перевести деньги из-под управления ПФР и ВЭБа в любой негосударственный пенсионный фонд. Чего издание Life.ru категорически не рекомендует делать. Полностью накопленную сумму можно будет получить, когда настанет "старый" пенсионный возраст: в 55 лет — женщинам, в 60 лет — мужчинам.

Узнать где находятся деньги и сколько их накопилось можно на портале Госуслуг. Услуга называется "Сведения о состоянии индивидуального лицевого счёта застрахованного лица". Документ приходит в личный кабинет в течение минуты.

Если аккаунта нет, то можно получить его лично в отделении ПФР, в МФЦ и даже почти в любом банке. Сайт kp.ru подготовил большой гид по Госуслугам, и рассказал как пользоваться порталом. Сегодня на сайте или в приложении Госуслуг можно получить услуги десятков ведомств - от МВД и Минздрава до Агентства по страхованию вкладов.