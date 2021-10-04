Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассматривает заявление главы Владимирской области Сипягина об отставке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль рассматривает заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке.

- Получили (заявление), (оно) на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно, — сообщил официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Ранее 1 октября пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Елунина сообщила, что Владимир Сипягин, принявший на днях мандат депутата Государственной думы Российской Федерации, уже написал заявление об уходе с поста главы региона. Однако отставку должен принять Президент России, после чего он должен назначить временно исполняющего обязанности губернатора, уточнила Елунина. Таким образом, сейчас Владимир Сипягин фактически остается на своем нынешнем губернаторском посту, и будет на нем находиться до тех пор, пока его отставку официально не примет глава государства.