Мурашко сообщил, что России не поступали предложения о ввозе зарубежных вакцин от COVID-19

Михаил Мурашко сообщил, что в Россию не поступали предложения о ввозе зарубежных вакцин от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что от московского международного кластера, расположенного в Сколково, не поступало предложений о ввозе зарубежных вакцин от коронавирусной инфекции в страну. Об этом российский министр рассказал в разговоре с журналистами.

- Обращений по ввозу не поступало, — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава Минздрава России добавил, что в стране достаточно запасов бесплатных препаратов от коронавируса.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 781 случай заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 612 317 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 4410 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2198 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1733 случая. Также за сутки было зафиксировано 883 летальных случая. Еще 14 526 россиян выписали из больницы.