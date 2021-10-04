Михаил Мишустин назвал недостаточным уровень вакцинации от коронавируса в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает недостаточным текущий уровень вакцинации населения от коронавирусной инфекции, чтобы бороться с распространением инфекции.

- Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции, — сказал премьер на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Больницы в стране должны быть готовы к любому развитию событий, отметил Мишустин. Он также подчеркнул необходимость прогнозировать грядущие потребности в различных лекарствах и своевременно увеличивать количество койко-мест для больных.

Напомним, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 25 781 случай заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 7 612 317 таких случаев. Лидером по показателю стала Москва, где за сутки заболели 4410 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 2198 случаями. Тройку замыкает Московская область — 1733 случая. Также за сутки было зафиксировано 883 летальных случая. Еще 14 526 россиян выписали из больницы.