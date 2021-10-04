Губернатор Василий Орлов провел совещание по строительству Комплекса по сжижению природного газа в Свободненском районе. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Глава Амурской области Василий Орлов поручил предусмотреть средства на проектирование газовой котельной в Белогорске. Сейчас второй по численности населения город региона отапливается котельной «Амурсельмаш», работающей на мазуте. Переход на более экологичное и экономичное топливо обеспечит Комплекс по сжижению природного газа (КСПГ), строящийся в Свободненском районе. Василий Орлов 4 октября провел совещание по вопросам строительства комплекса, а также газовой котельной.

- Нужно предусмотреть средства на проектирование газовой котельной в Белогорске. Помимо этого нужно просчитать возможности развития рынка газомоторного топлива, – отметил Василий Орлов.

Соглашение о строительстве в Амурской области завода по производству сжиженного природного газа было подписано в рамках Восточного экономического форума-2021. Оно предполагает строительство комплекса по сжижению природного газа в Свободненском районе. КСПГ примет участие в процессе газификации Приамурья, поставляя газомоторное топливо и топливо для котельных, в том числе для котельной «Амурсельмаш» в Белогорске.

Строительство КСПГ ведет ООО «Газпром гелий сервис». По словам генерального директора компании Любови Бриш, технико-экономический анализ проекта готов.

Министр ЖКХ области Алексей Тарасов сообщил, что вопрос по строительству газовой котельной на территории города Белогорска уже проработан. Под будущую котельную выделен земельный участок, сформировано техническое задание. Планируется, что строительство новой котельной будет завершено в конце 2023 года.

Ранее в Амурской области запустили новую газовую котельную в Циолковском. Космоград (рядом с городом строится космодром «Восточный») стал первым городом в Амурской области, участвующим в программе газификации региона. Василий Орлов подчеркнул, что запуск газовой котельной в Циолковском – знаковое событие для Приамурья.

- По плану до 2025 года предполагается достичь 12 % газификации на территории Амурской области, - сообщил губернатор. - В финальной стадии находится проработка второго этапа программы, который предполагает больший охват муниципальных образований области и объектов газификации.

Котельную в Циолковском построили в 2018 году, она отапливает более 52 тысяч квадратных метров жилья. Город быстро растет, планируется, что вскоре площадь отапливаемых помещений вырастет до 198 тысяч квадратных метров. Перевод котельной на газ начался весной этого года.