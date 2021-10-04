Россиянка рассказала о плюсах и минусах жизни в Африке

Россиянка рассказывает, что знает много девочек, которые прославились там только из-за цвета кожи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россиянка, которая после окончания университа вышла замуж за студента из Анголы, в беседе с Lenta.ru поделилась плюсами и минусами жизни в Африке.

Елена рассказала, что водопровод и электричество в Анголе зачастую недоступны или работают с перебоями, чтобы сделать международный денежный перевод нужно преодолеть множество трудностей, а медицинские услуги не отличаются качеством, но очень дорого стоят.

Однако, по ее словам, все это пустяки, так как в Африке огромный потенциал для бизнеса. Многое из того, что есть в России, в Анголе появится только через несколько лет.

"Если у человека имеется деловая хватка, ему откроются все дороги. В Анголе действительно возможно все!", - отмечает Елена.

Россиянка рассказывает, что знает много девочек, которые прославились там только из-за цвета кожи.

"Если в России у тебя не получалось построить карьеру, то в Анголе скорее всего будешь топ-менеджером. Если не стала крутой артисткой дома, то в Анголе будешь суперстар", - рассказала она изданию.

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