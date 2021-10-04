Пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус появятся в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве в ближайшее время откроются около 30 пунктов экспресс-тестирования на наличие коронавирусной инфекции. На данный момент два таких пункта работают в тестовом режиме в двух столичных МФЦ. В ближайшее время их станет намного больше, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города отметил, что экспресс-тесты показывают достаточно точный результат, на который можно ориентироваться. Узнать, заражен ли организм коронавирусом, можно будет всего за 10 минут, пишет ТАСС.

"Перспективным является увеличение массового тестирования, в том числе экспресс-тестами, которые показывают достаточно высокую надежность даже по сравнению с классическими ПЦР-тестами", - рассказал Собянин.

По его словам, в ближайшие две недели в 10-20 МФЦ и крупных торговых центрах по всей Москве появятся пункты, где можно будет сделать такие тесты. Платить за исследование не нужно - оно будет бесплатным.

Как ранее писал сайт kp.ru, столичные власти вернутся к практике проведения лотерей, чтобы увеличить объемы вакцинирования от коронавируса в Москве.