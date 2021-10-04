В Москве полковник в отставке расстрелял из пистолета напавших на родственницу парней

Полицейские выясняют обстоятельства инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полковник МВД в отставке использовал наградное оружие, вступившись за родственницу, сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах. Инцидент случился в воскресенье, 3 октября, около 20 часов.

По информации правоохранительных органов, мужчина сначала позвонил в полицию, сообщив, что трое неизвестных избивают женщину, а потом взял наградное оружие и направился к хулиганам.

Как развивались события дальше, предстоит выяснить полицейским. К моменту прибытия у пенсионера и девушки были телесные повреждения в области головы. Судя по всему, мужчине досталось даже сильнее – у него сотрясение головного мозга, ушибленная рана лба и перелом орбиты челюсти. У девушки зафиксировали ушиб мягких тканей лба.

У 25-летнего нападавшего огнестрельное ранение. Двое других с места происшествия скрылись. Полиция оперативно задержала одного из них. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. Действиям участников конфликта дадут правовую оценку.