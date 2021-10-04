Новым губернатором Владимирской области назначен депутат Госдумы Александр Авдеев

Александр Авдеев / Фото: Госдума России

Депутат Государственной думы России Александр Авдеев согласился возглавить Владимирскую область. Соответствующее предложение сделал президент России Владимир Путин в ходе беседы в формате видеосвязи.

На сайте Кремля опубликован указ о назначении Александра Авдеева врио губернатора Владимирской области. Согласно тексту указа, российский лидер принимает отставку Владимира Сипягина, а на должность с момента публикации документа занимает Авдеев.

Александр Авдеев родился 12 августа 1975 года. В состав Госдумы попал от партии "Единая Россия". Входит в состав думских комитетов по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, по контролю и регламенту. До этого был вице-губернатором Калужской области.

Как ранее писал сайт kp.ru, прошлый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял мандат депутата Государственной думы РФ, в связи с чем написал заявление об уходе с поста главы региона.