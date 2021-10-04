Замглавы Минстроя Максим Егоров назначен врио губернатора Тамбовской области

Врио губернатора станет Максим Егоров, который сейчас занимает пост замглавы Минстроя Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от должности главу Тамбовской области Александра Никитина. Врио губернатора станет Максим Егоров, который сейчас занимает пост замглавы Минстроя.

Cоответсвующее постановление было опубликовано на официальном сайте Кремля. Оно вступает в силу со дня подписания. Отмечается, что Егоров заявил о готовности возглавить регион.

Напомним, что Александр Никитин был назначен врио главы администрации Тамбовской области 25 мая 2015 года указом президента. Он пользовался большой поддержкой населения - в сентябре того же года одержал победу на выборах губернатора, набрав 85,47%. 22 сентября 2015 года Александр Никитин официально вступил в должность, а 13 сентября 2020 года был на нее переизбран, набрав 79,30% голосов избирателей на выборах.

Максим Егоров в свою очередь с 2016 по 2018 годы работал советником губернатора Тюменской области представительства правительства региона в органах государственной власти страны. 5 июня 2018 года он стал советником министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а 29 декабря того же года был назначен заместителем министра.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Владимир Путин также решил сменить главу Владимирской области. Новым врио станет депутат Государственной думы России Александр Авдеев.