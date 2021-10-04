Матвиенко анонсировала личную встречу Путина и Пашиняна

Владимир Путин и Никола Пашинян уже встречались в июле 2021 года / Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин и премьер-министр Армении Никола Пашинян проведут личную встречу, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, мероприятие должно состояться в ближайшее время.

"Президент РФ Владимир Владимирович Путин, премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян уже в этом году провели три личные встречи, 14 телефонных переговоров, готовится в ближайшее время новая личная встреча", - рассказала Матвиенко.

Напомним, ранее Пашинян заявлял, что стратегический союз Москвы и Еревана является важнейшим гарантом безопасности Армении.

Как писал сайт kp.ru, в июле 2021 президент России принял премьера Армении в Кремле. Одной из тем беседы стало урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе. Там находятся российские миротворцы, которые следят за тем, чтобы не произошло обострения конфликта.

Кстати, эту тему Владимир Путин затрагивал в конце сентября во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер, в частности, заявил о необходимости компромиссных решений по Нагорному Карабаху.