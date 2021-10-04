Фигуристка Шульская рассказала, как справилась с последствиями коронавируса

Шульская отметила, что в данный момент до сих пор восстанавливается, набирает форму и готовится войти в новый сезон. Фото: РИА Новости

17-летняя российская фигуристка Валерия Шульская в беседе с "Газета.ru" рассказала, как справлялась с последствиями коронавируса. Из-за болезни, спортсменка была вынуждена пропустить чемпионат России.

"Я тяжело восстанавливалась после коронавируса. Теряются многие ощущения, очень сложно тренироваться, а у меня к тому же пошло осложнение: из-за коронавируса обострился бурсит на ноге. По этой причине в мае мне пришлось сделать операцию.", - поделилась фигуристка с изданием.

Шульская отметила, что в данный момент до сих пор восстанавливается, набирает форму и готовится войти в новый сезон.

Ранее сообщалось, что спортсменка ушла из "Академии ангелов Плющенко" и перешла в ЦСКА к Сергею Давыдову, с которым она тренировалась до академии. Фигуристка заявила, что хочет подготовиться к этапам Кубка России, отобраться через них на чемпионат страны и выступить там.