Назначенный Путиным врио главы Тамбовской области Максим Егоров является выпускником «школы губернаторов»

Максим Егоров станет врио губернатора Тамбовской области. Фото: Мария ЛЕНЦ

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Тамбовской области выпускника «школы губернаторов» Максима Егорова. Егоров, работавший в последнее время в должности заместителя руководителя Минстроя РФ, сменит на этом посту предыдущего губернатора региона Александра Никитина. Текст соответствующего указа был опубликован 4 октября на сайте пресс-службы Кремля. Своим указом Владимир Путин принял отставку Никитина, попросившего прекратить его губернаторские полномочия раньше срока, и назначил Максима Егорова временно исполняющим обязанности главы региона.

Максиму Егорову 44 года, ранее (с 2016 по 2018 годы) он был советником губернатора Тюменской области Владимира Якушева. С 2018 года работал в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Егоров является выпускником четвертого потока в «школе губернаторов». В народе так называют программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы. Она была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). При подготовке ее слушателей используются лучшие программы Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Такая программа подготовки позволяет объединить людей разных политических позиций, имеющих сильные профессиональные компетенции. Участники программы во время обучения получают и развивают необходимые для управленцев навыки: они учатся формулировать стратегические приоритеты в работе, применять современные инструменты для достижения целей и эффективно работать в команде.

Президент РФ Владимир Путин 4 октября также назначил еще одного выпускника «школы губернаторов» исполнять обязанности главы региона. Выпускник первого потока Александр Авдеев станет врио губернатора Владимирской области.