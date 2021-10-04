Forbes предрек Европе энергетическую катастрофу зимой 2021 года

Аналитик обвинил Евросоюз в "бессмысленных политических решениях" Фото: REUTERS

Стремление Евросоюза как можно быстрее перейти на экологически чистые источники энергии и "бессмысленные политические решения" поставили Европу на грани энергетической катастрофы, которая может произойти уже этой зимой, заявил аналитик Forbes Дэвид Блекмон.

Массовое закрытие угольных электростанций и не увенчавшаяся успехом попытка восполнить образовавшийся недостаток энергии с помощью ветряных электростанций привела к резкому повышению спроса на газ. Цены тут же стали устанавливать рекорды, а Россия не нарастила экспорт в ожидании открытия "Северного потока-2".

Кажется, что обратный переход на уголь может решить возникшую проблему с энергией, но и тут есть подводные камни, обойти которые будет непросто. Дело в том, что достаточными запасами угля для этого обладает только Россия.

Эксперт прогнозирует, что нехватка энергии будет сопровождать Европу все 10 лет, в течение которых страны ЕС планируют перейти на возобновляемые источники энергии, отказываясь от горючего топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, резкое увеличение стоимости газа в странах Евросоюза связано с форсированным отказом от угольной генерации. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума Российской академии наук.

Он подчеркнул, что это является еще одним примером того, когда страны в стремлении как можно быстрее перейти к низкоуглеродной повестке не просчитывают все экономические последствия такого шага. В связи с этим он призвал своих коллег из других стран тщательно взвешивать планируемые действия, чтобы не возникало дополнительной инфляции.