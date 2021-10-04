Польские читатели Interia посмеялись над Евросоюзом из-за дефицита газа

Большинство польских читателей статьи сошлись во мнении, что страны Евросоюза сами виноваты в ситуации с газовым кризисом Фото: REUTERS

Пользователи польского портала Interia устроили бурное обсуждение под статьей, посвященной серьезным экономическим проблемам Евросоюза в 2022 году, которые ожидаются из-за дефицита газа. Автор публикации прогнозирует небывалый рост цен на электроэнергию и продукты, и говорит, что Россия якобы поставляет в ЕС недостаточно газа, тем самым "затягивая петлю" вокруг континента.

Большинство польских читателей статьи сошлись во мнении, что страны Евросоюза сами виноваты в ситуации с газовым кризисом. Они напомнили, что Европа долгое время ограничивала закупки газа из России, а сейчас недовольна, что РФ "продает мало газа". Цитаты пользователей приводит РИА Новости.

"Мы демократическим путем избрали такую власть, которая устроила нам энергетический кризис. Да здравствует демократия! Вину за все, ясное дело, возложат на Россию и еще введут против нее дополнительные санкции", - пошутил пользователь под ником Demos.

Другой читатель отметил, что многим в ЕС стоило брать пример с Венгрии, которая заключила контракт с "Газпромом" на 15 лет, так как "политикой и идеологией дома не отопишь".

"Европа похоронит свою экономику и обречет на нищету своих жителей. Это больные люди!" - прокомментировал пользователь Tomasz.

Как ранее писал сайт kp.ru, началась процедура заполнения газом первой нитки газопровода "Северный поток - 2". Как сообщил оператор Nord Stream 2 AG, с понедельника, 4 октября, нитка будет постепенно заполняться, чтобы в итоге достичь показателей, которые необходимы для ее дальнейшего технического тестирования.