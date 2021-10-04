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Общество4 октября 2021 19:06

Студентку-вундеркинда Алису Теплякову переводят на индивидуальное обучение после скандала

Ректор университета Виктор Садовничий отметил, что без сданных экзаменов девочке диплом не дадут
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Ректор университета Виктор Садовничий отметил, что без сданных экзаменов девочке диплом не дадут

Ректор университета Виктор Садовничий отметил, что без сданных экзаменов девочке диплом не дадут

Фото: Первый канал

Руководство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова готово перевести девятилетнюю студентку Алису Теплякову на индивидуальное обучение, сообщает "Пятый канал". Ректор университета Виктор Садовничий отметил, что без сданных экзаменов девочке диплом не дадут.

«Мы переведем ее на индивидуальный график, если нужно, но она должна учиться. Мы не можем просто без сданных экзаменов дать диплом», — сообщил ректор.

Ранее Садовничий заявил, что не собирается отчислять Теплякову из учебного заведения. До этого в СМИ попала информация, что преподаватели на факультете психологии МГУ, отказались искать индивидуальный подход, и якобы угрожали отчислением за непосещаемость занятий.

Напомним, Алиса Теплякова окончила школу в девять лет. Она успешно сдала ЕГЭ, а также вступительные испытания, и поступила на психфак МГУ.

9-летняя студентка МГУ
Алиса Теплякова, которая в 8 лет сдала ЕГЭ, теперь студентка МГУ. Однокурсники ее жалеют: девочка играет с дымком и мечтает о куклах и крыльях…