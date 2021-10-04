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Происшествия4 октября 2021 19:14

Мужчина пытался убить жену в садовом домике под Уфой

Несчастная женщина оказалась в реанимации
Источник:kp.ru
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Врачи доставили пострадавшую в больницу с ожогами 70% тела

Врачи доставили пострадавшую в больницу с ожогами 70% тела

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Житель Уфы попытался убить собственную жену, облив ее бензином. Жуткая история приключилась вечером 17 сентября в СНТ «Дубрава» недалеко от башкирской столицы.

Женщина отдыхала в саду вместе со своим мужем и дочкой. В один момент между супругами произошла бытовая ссора. Чтобы доказать свое превосходство мужчина схватил канистру с бензином, облил им жену и поджег. Несчастная женщина вспыхнула.

На крики матери прибежала ее дочка, которая помогла сбить пламя. После этого девушка вызвала на место медиков. Врачи доставили пострадавшую в больницу с ожогами 70% тела второй и третьей степени тяжести. Сейчас женщина находится в реанимации, сообщает портал Mkset.ru.

В Следкоме республики сообщили, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство с особой жестокостью. После допроса и следственных действий мужчину отправили под стражу.