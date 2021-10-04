У жителя Домодедово в рюкзаке нашли двести грамм амфетамина

Подозреваемый заключен под стражу, на него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Подмосковье сотрудники полиции обнаружили более двухсот граммов наркотиков у жителя Домодедово, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По данным ГУ МВД РФ по Московской области, сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину в лесу в деревне Новосельцево. При его рюкзаке был обнаружен сверток с запрещенным веществом.

«По результатам проведенного химического исследования, экспертом ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области установлено, что содержимое является психотропным веществом — амфетамином, общей массой более 217 граммов», - передает издание сообщение ведомства.

Подозреваемый заключен под стражу, на него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ(Незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений или их частей, содержащих данные вещества).

Сайт kp.ru рассказывал, кто и как вербует подростков для торговли наркотиками. Корреспондент «Комсомолки» Дина Карпицкая попыталась устроиться на такую работу и оказалась в подпольной лаборатории по производству амфетамина.