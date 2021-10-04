Блокадники Ленинградской области к 80-летию Дороги жизни получат от региона по 50 тысяч рублей

В этом году «Дороге жизни» исполняется 80 лет. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

Единовременные выплаты в 50 тысяч рублей получат блокадники Ленинградской области, которые во время Великой Отечественной войны провели в осажденном Ленинграде менее четырех месяцев и не имеют статус федеральных льготников. Постановление об этом подписал губернатор региона Александр Дрозденко. Выплата приурочена к 80-й годовщине открытия легендарной Дороги жизни.

«Согласно документу, жители Ленинградской области, которые проживали в Ленинграде в период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года менее четырех месяцев и не были награждены знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и медалью "За оборону Ленинграда", получат 50 тысяч рублей», - говорится в сообщении пресс-службы Ленинградской области.

Сейчас в регионе проживают 27 таких ветеранов. Все они получат выплаты из областного бюджета до 5 октября.

Ранее, 17 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 50 тысяч рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Такие награды получили люди, которые в годы войны провели в осажденном городе не менее четырех месяцев. Средства на выплаты блокадникам были выделены из федерального бюджета. Получателями выплаты в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни стали блокадники, постоянно проживающие в России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, на территориях Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

«Дорога жизни» проходила в годы Великой Отечественной войны через Ладожское озеро. Она стала единственной транспортной магистралью, связывавшей осажденный фашистами город со страной. «Дорога жизни» просуществовала с 12 сентября 1941 по март 1943 года, когда блокада Ленинграда была снята. Зимой грузы доставляли по льду озера, летом – баржами по воде. В осажденный город привозили продовольствие, медикаменты, топливо. Обратно автомобили и суда везли из города эвакуированных ленинградцев. Общее количество грузов, перевезённых в Ленинград по «Дороге жизни» за весь период её действия, составило свыше 1 миллиона 615 тысяч тонн. За это же время из города было эвакуировано около 1 миллиона 376 тысяч человек.

Сегодня «Дорога жизни» - это дорога памяти. Вдоль современной трассы А-128, которая так и называется «Дорога Жизни», установлено 7 монументов и 46 памятных столбов, напоминающих о трагических событиях Великой Отечественной войны. Музейный комплекс «Дорога жизни» расположен на берегу Ладожского озера, там, где когда-то проходил ледовый путь.