Мединский предложил позиционировать Достоевского школьникам как "заманчивую интеллектуальную вершину"

Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский оценил школьную программу по литературе. Он отметил, что изучение произведений Федора Достоевского не нужно навязывать подросткам, его нужно показывать как "заманчивую интеллектуальную вершину".

"Его, может быть, надо показать школьникам как что-то, что, может быть, когда вы станете взрослее и мудрее, вам станет доступно. Показать это как такую заманчивую интеллектуальную вершину, к которой надо стремиться", - отметил Мединский.

По его мнению, понять произведения Достоевского могут далеко не все подростки. А те, кому это удается, - это "какие-то особые школьники".

Мединский подчеркнул, что его слова не о том, что Достоевского не нужно проходить в рамках школьной программы. А о том, что делать это нужно иначе, чем это делается сейчас, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента России Владимир Мединский в 30-летнюю годовщину августовского путча рассказал, что принимал в нем участие. По словам политика, 30 лет назад он был на баррикадах среди защитников “Белого дома” и присутствовал на пресс-конференции членов ГКЧП.