Псаки о глобальном сбое Facebook: Саморегулирование соцсетей не работает

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки Фото: REUTERS

Пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки прокомментировала массовые сбои в работе ведущих социальных сетей и интернет-платформ, в частности - Facebook. По ее словам, это очередное доказательство того, что саморегулирование в случае социальных сетей не работает.

"Это лишь последнее из серии откровений о платформах социальных сетей, которые ясно дали понять, что саморегулирование не работает. Такого мнения придерживался президент", - заявила Псаки в ходе очередной встречи с журналистами.

Противостояние властей и интернет-гигантов в США продолжается не первый год. В 2020 году Дональд Трамп, тогда являвшийся президентом страны, подписал указ о регулировании социальных сетей. Одно из изменений означало, что соцсетям вроде Twitter или Facebook грозит потеря защиты от уголовного преследования из-за опубликованного пользователями контента.

Действующий американский лидер Джо Байден тоже часто критикует социальные сети. Например, в разгар пандемии коронавируса он заявил, что соцсети "убивают людей", так как позволяют распространять информацию о вреде вакцинации. Также Байден готовится подписать указ, который ударит по крупным американским корпорациям и позволит федеральным агентствам усложнить жизнь технологической индустрии с ужесточением регулирования.

Как ранее писал сайт kp.ru, сбои в работе интернет-сервисов по всему миру начались днем 4 октября и достигли пика к вечеру этого дня. Примерно с 21:00 по московскому времени начались сбои в работе социальных сетей Facebook и ВКонтакте, сети для публикации фотографий и видео Instagram, соцсети для публичного обмена сообщениями Twitter, мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также многих других сервисов.